На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил об уничтожении объекта инфраструктуры

На подконтрольной украинским войскам части Херсонской области уничтожен объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, в результате инцидента населенный пункт Белозерка и несколько близлежащих сел остались без электроснабжения.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа, жители массово покинули город. Он уточнил, что населенный пункт практически опустел, там остались лишь старики и маломобильные граждане. Их лишили воды, еды, медицинской и других видов помощи, отметил сенатор.

В конце октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские власти закрыли две из трех районных больниц Херсона, персонал учреждений был переведен в медицинские комиссии военкоматов.