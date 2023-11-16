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20:42, 16 ноября 2023Силовые структуры

Начата проверка судьи после решения в пользу актера Козловского

Решение в пользу Козловского закончилось для судьи Пресненского суда проверкой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве в отношении судьи Пресненского суда начали служебную проверку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Причиной стало удовлетворение иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину, который обратил внимание на отсутствие в судебном решении фрагмента, оглашенного судьей устно, что и стало основанием для начала производства служебной проверки.

Из-за начавшейся в отношении судьи проверки, ее решение об удовлетворении иска актера может быть аннулировано.

Трения между Бородиным и Козловским начались после того, как 8 апреля активист попросил Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации ВС России, поскольку тот осуждает в социальных сетях решение проблем на Украине «военными операциями» и якобы призывал сограждан выходить на акции протеста.

После этого артист обратился в суд, где потребовал признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь, обязать общественника сделать пост с опровержением собственных слов в социальных сетях, а также взыскать с него один рубль моральной компенсации. Суд иск Козловского удовлетворил.

Но Бородин тогда же пообещал, что не заплатит актеру и заверил, что обжалует решение в вышестоящей инстанции.

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      Владимир Седов
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