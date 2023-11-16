Названа неочевидная причина появления запаха изо рта

Запах изо рта может появляться по разным причинам — от проблем с зубами до болезней внутренних органов, предупредила оториноларинголог Эржена Дымчикова. Другие неочевидные причины возникновения этой проблемы врач назвала в комментарии изданию «Газета.Ru».

По словам Дымчиковой, чаще всего запах изо рта появляется из-за гингивита, кариеса, пародонтита и других заболеваний зубов и десен. Также его могут провоцировать заболевания горла, миндалин и носа.

Миндалины — это зона активного размножения микроорганизмов, из-за которых формируются казиозные пробки с неприятным запахом

Эржена Дымчикова оториноларинголог

Также, по словам врача, запах может появиться из-за стекания носовых выделений и пазух носа по задней стенке глотки. В этом случае образуется заложенность носа, человек начинает дышать ртом, что приводит к высушиванию слюны и созданию идеальных условий для размножения бактерий, пояснила Дымчикова.

Врач предупредила, что гастрит, рефлюксная болезнь, бронхит, пневмония, заболевания почек и печени также могут стать причиной появления неприятного запаха изо рта.

Ранее оториноларинголог Антон Объетанов предупредил об опасности сдерживания чихания. По его словам, эта привычка может стать причиной развития отита.