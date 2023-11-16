Мединский: учебник истории знакомит с официальной позицией исторической науки РФ

Авторы исправленного учебника истории находятся в контакте с учителями, следят за обсуждением и учитывают разумные замечания. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Мединский также рассказал об исправленном параграфе учебника о депортации народов, который зачитывали главе Чечни Рамзану Кадырову, а также высказался о критике за пропаганду и «навязывании образа прошлого».

Помощник Путина назвал аргументы критиков учебника забавными

По мнению Мединского, большая часть критиков недовольна тем, что сейчас происходит в стране. Он заметил, что для «либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара». Другая часть критиков возмущена тем, что «недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина». Мединский считает, что это говорит о том, что учебник получился взвешенным и объективным.

Критикуют не за то, что в учебнике есть: ошибок, как ни искали все эти критики, так и не нашли. Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок Владимир Мединский помощник президента России

Комментируя обвинения в том, что учебник получился пропагандистским, а не историческим, Мединский отметил, что для серьезных историков подобные аргументы выглядят забавными. По его словам, государственный учебник истории знакомит школьников с официальной позицией российской исторической науки. «Наш учебник — это не текст для зубрежки. Это "окно в историю". Он дает возможность самостоятельной инициативной работы с огромным массивом информации, который окружает каждого из нас», — добавил он.

Авторы учебника посоветовались с регионами по главе о депортации народов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мединский также разъяснил ситуацию с прежней трактовкой депортации народов, которая вызвала критику на Кавказе. По его словам, эта тема сложная и трагичная. «Дело вовсе не в какой-то ошибочной трактовке тех или иных исторических фактов: ранее те же самые фрагменты в прежних версиях учебников никакого внимания к себе не привлекали. Просто сейчас все стали читать учебник — и вот — заметили. Стали горячо спорить, обсуждать», — рассказал он.

По словам Мединского, авторы учебника не стали упираться и посоветовались с руководителями регионов, на территории которых проживают народы, пострадавшие от репрессий. В итоге было решено расширить материал об этой трагедии. «Нашли уточняющие формулировки. Поменяли структуру параграфа, вынесли информацию о депортации в отдельный подраздел. Эти уточнения вместе с сотней других внесены во второе издание госучебника», — сообщил Мединский.

Министр просвещения Кравцов лично зачитал Кадырову исправленный раздел

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр просвещения России Сергей Кравцов 11 ноября представил в Чечне исправленный учебник истории для старшеклассников. Глава министерства лично зачитал Кадырову исправленный вариант раздела о сталинской депортации народов. В нем депортация названа трагической страницей в истории Великой Отечественной войны, во время которой 12 народов, «огульно обвиненных в предательстве», подверглись насильственному переселению. Глава республики подчеркнул, что «справедливость восторжествовала».