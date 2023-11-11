Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории

Кравцов в Чечне представил исправленный учебник истории для старшеклассников

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил исправленный учебник истории для старшеклассников. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Министр прибыл в республику с рабочими визитом. Вместе с Кадыровым они передали школам Чечни 36 новых микроавтобусов, которые были приобретены при поддержке Минпросвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы.

Кадыров рассказал, что Кравцов представил ему переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем «исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Глава республики подчеркнул, что «справедливость восторжествовала».

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории за 11-й класс. В пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о специальной военной операции (СВО) на Украине.