Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 11 ноября 2023Россия

Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории

Кравцов в Чечне представил исправленный учебник истории для старшеклассников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил исправленный учебник истории для старшеклассников. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Министр прибыл в республику с рабочими визитом. Вместе с Кадыровым они передали школам Чечни 36 новых микроавтобусов, которые были приобретены при поддержке Минпросвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы.

Кадыров рассказал, что Кравцов представил ему переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем «исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Глава республики подчеркнул, что «справедливость восторжествовала».

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории за 11-й класс. В пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о специальной военной операции (СВО) на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На десятках домов Парижа появились звезды Давида. Франция нашла в этом «российский след», Москва крайне возмущена

      В ЕС выступили против выделения 20 миллиардов евро Украине

      Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира

      Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории

      США предупредили Китай о санкциях в случае помощи России

      Жители Коломны сообщили о взрывах

      Макрон прокомментировал удары Израиля по Газе

      Стало известно о планах Венгрии закупать газ в Венесуэле

      Под Киевом произошли взрывы

      Названы самые строгие футбольные арбитры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости