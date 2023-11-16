Девушка бросила работу в больнице и заработала состояние на оскорблении пенисов

Жительница Великобритании бросила работу в больнице ради оценки пенисов подписчиков в сети и заработала состояние. Свою историю она рассказала Daily Star.

23-летняя Роуз Энн из графства Кент училась на медсестру и работала в регистратуре больницы. Она получала около 20 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей) в год, и этих денег ей не хватало. Девушка обратила внимание, что на многих сайтах для взрослых пользуются популярностью модели, которые выставляют оценки половым органом фанатов.

Энн всегда была поклонницей шеф-повара и телеведущего Гордона Рамзи, известного своей экспрессией, и решила оценивать пенисы в его стиле. Она начала брать по 20 фунтов стерлингов (2,2 тысячи рублей) с подписчиков за саркастические и даже оскорбительные отзывы. «Похоже, мужчинам нравится, когда их унижают или говорят неприкрытую правду об их отростках. У меня быстро появилось около 300 подписчиков, а сейчас я уже сделала тысячи обзоров писюнов», — заявила британка. Вскоре она ушла из больницы и полностью посвятила себе работе в сети.

Она также рассказала, что старается сравнивать присланные ей фотографии половых органов с продуктами — от арахиса до огурцов. Кроме того, Энн не щадит даже обладателей действительно крупных пенисов, и делает вид, что они не производят на нее впечатления.

Благодаря оригинальному подходу к созданию контента, девушка, по ее словам, стала зарабатывать около 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Она отдельно поблагодарила Гордона Рамзи за идею агрессивных обзоров. Энн также призналась, что сначала не хотела рассказывать родителям о своем занятии. Когда разговор все-таки состоялся, они были шокированы, но потом решили, что это очень забавная работа.

Ранее сообщалось, что еще одна оставшаяся без денег студентка из Великобритании разбогатела на составлении рейтинга пенисов. 25-летняя Тиган-Ли Грей рассказала, что до конца 2022 года совмещала учебу в университете с работой в баре, но зарабатывала очень мало.