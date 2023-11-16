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19:31, 16 ноября 2023Россия

Очевидец описал момент появления трещины перед обрушением дома в Астрахани

Очевидец о моменте перед обрушением дома в Астрахани: был нехарактерный звук

Фото: Telegram-канал Губернатора Астраханской области

Очевидец описал момент появления трещины перед обрушением двух подъездов в пятиэтажном доме в Астрахани. Его слова приводит РЕН ТВ.

Он отметил, что сначала услышал нехарактерный звук, а после увидел трещину.

«Я просто услышал дома звук какой-то нехарактерный. Я не понял, что это такое. Заглядываю в комнату и вижу — трещина идет. А звук увеличивается», — рассказал мужчина.

После этого он позвонил в 112, собрался и вышел на улицу. По его словам, примерно через семь минут произошло обрушение.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на площади Привокзальной стало известно вечером 16 ноября. Позднее появилась информация, что незадолго до обрушения жители дома сообщили о трещине в стене. По данным регионального МЧС, 213 человек, включая 37 детей покинули здание до происшествия.

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      Никита Абрамов
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