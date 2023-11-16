Офис генсека: ООН разочаровалась в Израиле из-за невыполнения резолюции по Газе

Организация Объединенных Наций (ООН) разочарована нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил глава офиса генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Он отметил, что организация разочарована заявлением израильского правительства по данной теме, поскольку «Совбез довольно мучительно достиг принятия резолюции».

Ранее посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал идею Германии о введении сил ООН в Газу по окончании конфликта. По его словам, у Израиля нет положительного опыта работы с силами ООН, а в анклаве нужны эффективные силы, которые смогут бороться с террористами.