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13:59, 16 ноября 2023Культура

Популярного российского актера обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Что известно о деле?

Российскому актеру Деревянко грозит до 10 лет тюрьмы по делу о мошенничестве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярного российского актера, звезду фильмов «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и сериала «Беспринципные» Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей. В полицию с соответствующими заявлениями обратились уже несколько пострадавших.

Год назад артист стал сооснователем криптокомпании

В прошлом году по совету близкого друга Григория Мулузяна Деревянко вложился в криптобизнес. Они основали компанию «Бии Соул» с офисом в «Москве-Сити», поделив владение пополам. Не вчитываясь в договор, актер подписал документ и перевел деньги.

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Спустя некоторое время Мулузян подал на партнера иск в суд, требуя 45 миллионов рублей якобы за финансовые махинации. Деревянко предпринимает попытки через суд предоставить ему доступ к документации и бухгалтерии и переделить доли в компании, однако сделать это затруднительно, так как гендиректором фирмы также является родственница Мулузяна. При этом компания терпит убытки, подано заявление на банкроство.

Известно, что Деревянко доверял другу — ранее он уже инвестировал один миллион рублей в криптовалюту через него: спустя несколько месяцев тот вернул всю вложенную сумму и десять процентов сверху.

В полицию по поводу мошенничества обратились шестеро пострадавших

Одним из заявителей оказался коллега Деревянко, актер Артем Ткаченко. Он вложил в компанию шесть миллионов рублей и десять биткоинов, однако все потерял. Заработок ему предложил Деревянко.

Еще одним криптоинвестором стал 28-летний москвич Сергей Н. — он лишился более миллиона рублей. В свою очередь 52-летнеий Марюс Б. заявил, что передал Мулузяну лично в руки 100 тысяч долларов — тот взял их под расписку, под семь процентов годовых, однако денег так и не вернул.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Наконец, 35-летний бизнесмен Алексей С. из подмосковного поселка Шаховская, занимающийся разработкой программного обеспечения, рассказал, что в январе текущего года заключил с Мулузяном договор займа на почти 340 тысяч долларов. Вернуть свои инвестиции или получить с них прибыль мужчина не смог.

Кроме того, заявление на компанию составил российский режиссер и сценарист Марюс Вайсберг — он отдал криптобизнесменам 100 тысяч долларов и прогорел.

Актер отвергает все выдвинутые против него обвинения

Адвокат Деревянко Евгений Розенблат отверг обвинения в мошенничестве в адрес артиста.

Он рассказал, что его подзащитный обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, в рамках которого его признали потерпевшим. «Предварительное следствие не окончено», — добавил юрист.

Сам актер также назвал себя потерпевшим в деле. По словам Деревянко, его бывшие партнеры — сами мошенники.

Нет, эти люди — сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили

Павел ДеревянкоРоссийский актер

Актер Деревянко ранее уже привлекался к ответственности

В 1990-е годы артист неоднократно попадал под внимание правоохранительных органов. Одна из них была связана с сутенерством, другая, по некоторым данным, — с незаконным приобретением, хранением и перевозкой наркотических средств.

Актер получил условное наказание. «Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще!» — рассказывал он в эфире YouTube-шоу в текущем году.

В настоящее время в случае возбуждения уголовного дела Деревянко может грозить до пяти лет тюрьмы.

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      Варвара Кошечкина
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