Посол назвал возможные сроки эвакуации россиян из Газы

Посол РФ в Израиле допустил, что эвакуация россиян из Газы завершится за 2-3 дня

Эвакуация россиян из сектора Газа может завершиться за несколько дней, допустил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Его слова приводит ТАСС.

«Все, кто желает [эвакуироваться из Газы], уже в наших списках. Надеюсь, что этот процесс будет завершен в ближайшие буквально 2, максимум 3 дня», — такие сроки назвал посол.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа. Представители армии призвали их эвакуироваться до 16 часов дня (17 часов по московскому времени) на юг анклава.

Около сотни россиян и палестинцев, спасенных из сектора Газа, самолетом доставили в Домодедово в ночь на 15 ноября. Почти половина из них — дети.