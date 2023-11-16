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08:06, 16 ноября 2023Мир

Посол назвал залог стабильных отношений России и Китая

Посол в Пекине назвал обеспечившие стабильность отношений РФ и Китая факторы

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что России и КНР удалось придать отношениям «зрелый и стабильный» характер благодаря нескольким факторам. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Выступая на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Шанхае Моргулов отметил, что практически аксиомой стало утверждение о том, что «российско-китайские отношения переживают лучшее за все время общения двух народов период». «Это действительно так», — указал дипломат, отметив, что существует целый ряд факторов, благодаря которым РФ и КНР удалось этого добиться.

Среди них Моргулов назвал решение пограничного вопроса, совпадение долгосрочных интересов и стремлению построить современный мир на принципах равноправия и взаимного уважения.

При этом Моргулов добавил, что находится узкая группа западных государств во главе с США, которая стремится «неоколониальными методами удержать свое ускользающее доминирование».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Калифорнии сообщила, что Вашингтон предупредил Китай о возможных санкциях в случае, если страна будет оказывать помощь России в специальной военной операции на Украине (СВО).

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