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18:38, 16 ноября 2023Мир

Посты израильской армии обстреляли на юге Ливана

«Хезболла» выпустила шесть ракет по позициям ЦАХАЛ в Ливане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Члены боевого крыла военизированной ливанской группировки «Хезболла» выпустили управляемые противотанковые ракеты по позициям израильской армии (ЦАХАЛ) в Ливане. Под огонь попали посты и механизированные патрули израильтян в ливанских районах Эль-Байяд, Эль-Мердж и Эль-Асси, а также около поселений Метула, Мисгав-Ам, Йифтах. В результате атаки ЦАХАЛ понес потери, также есть раненые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление «Хезболлы».

Отмечается, что позиции ЦАХАЛ были атакованы с юга Ливана. «Моджахеды исламского сопротивления провели операцию в ответ на массовые убийства оккупационными силами мирных жителей в секторе Газа», — говорится в сообщении радикалов.

В ответ на нападение израильские войска обстреляли из танков и артиллерийских орудий окрестности 12 поселений в Ливане. По данным канала Al Manar, которые приводит ТАСС, ЦАХАЛ использовал запрещенные фосфорные боеприпасы, вызывающие тяжелые ожоги и отравление, поражающие кости, костный мозг и провоцирующие омертвение тканей. На данный момент Ливан оценивает ущерб, причиненный ударами Израиля.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем предположил, что Израиль может расширить конфликт на Ближнем Востоке. По мнению Касема, Тель-Авив может вынести вооруженные действия за пределы сектора Газа.

До этого стало известно, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военным готовиться к любому развитию ситуации на границе с Ливаном, откуда «Хезболла» ведет обстрелы соседнего государства.

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      Варвара Кошечкина
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