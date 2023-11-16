Раскрыт способ стильно носить объемную одежду зимой

Блогерша Элли с никнеймом petiteelliee раскрыла способ стильно носить объемную одежду зимой. Соответствующий ролик появился в TikTok.

По словам инфлюэнсерши, заправляя свитера в пояс юбки или других предметов гардероба, девушки допускают распространенную ошибку, поскольку часть ткани неэстетично топорщится в области талии.

Вместо этого юзерша порекомендовала прятать нижнюю часть кофты под бюстгальтер. Таким образом, как утверждает женщина, изделие будет смотреться привлекательнее и короче.

При этом Элли уточнила, что данный метод действует при использовании любой модели бюстгальтера. «Кроме того, за счет такого приема мои ноги кажутся длиннее, а талия стройнее», — заключила она.

Ранее россиянкам назвали модную верхнюю одежду на зиму. По словам специалистки, самым подходящим вариантом для особого случая, в том числа похода в театр или на важную встречу, станет шуба из экомеха.

