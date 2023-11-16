Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:53, 16 ноября 2023Ценности

Россиянкам назвали модную верхнюю одежду на зиму

Модный эксперт Денега назвала шубу из экомеха стильной верхней одеждой на зиму

Фото: Valentina Frugiuele / Getty Images

Модный эксперт Ольга Денега назвала россиянкам стильную верхнюю одежду на зиму. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

По словам специалистки, самым подходящим вариантом для особого случая, в том числа похода в театр или на важную встречу, станет шуба из экомеха. «Там, где пуховик неуместен, на помощь приходит пальто из искусственного меха — оно добавляет женственности, а цепкий цвет усиливает яркость образа. Выбираем вариант в длине до середины икры. Это может быть модель на трех пуговицах с английским воротником или пальто-халат с запахом. В классическом образе с платьем рекомендую шубу накинуть на плечи, сочетать с туфлями-лодочками на голую ногу», — уточнила Денега.

Помимо этого, для повседневных образов в качестве альтернативы пуховику собеседница издания посоветовала выбирать короткую экошубу молочного или шоколадного оттенка. При этом разнообразить образ можно с помощью шапок, шарфов и перчаток интересных фактур и в ярких цветах.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

«Если у вас уже есть повседневная шуба или просто хочется чего-то красочного, обратите внимание на броские модели, которые представлены во многих магазинах. Это может быть вариант с рисунком или же просто яркого цвета, например, розового или сиреневого», — подчеркнула эксперт.

В заключение Денега порекомендовала сочетать длинные модели шуб с сапогами, ботильонами или туфлями-лодочками. «С короткими шубами хорошо смотрятся грубоватые ботинки на массивной подошве. Однако настоятельно рекомендую избегать сочетания шубы и кроссовок. Это абсолютный антитренд», — подытожила она.

Ранее дизайнер перечислил вечно модные зимние вещи. В первую очередь специалист назвал пальто прямого кроя бежевого, горчичного, светло-розового или темно-синего оттенков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Раскрыты новые подробности состояния Александра Митты

      В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

      Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

      Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

      39-летний москвич выпил 15 энергетиков и умер

      Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

      Виктория Боня пришла на интервью без штанов

      Финляндия озвучила дату закрытия КПП на границе с Россией

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости