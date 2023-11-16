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17:55, 16 ноября 2023Мир

Реакция Блинкена на заявление Байдена привлекла внимание журналистов

Sky News Australia: Блинкена ошеломил Байден, назвавший диктатором Си Цзиньпина

Кадр: Sky News Australia / YouTube

Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на заявление американского лидера Джо Байдена на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином привлекла внимание журналистов телеканала Sky News Australia.

На брифинге после переговоров Байдена спросили, продолжит ли он называть своего коллегу диктатором, на что глава Белого дома ответил, что не изменил своего мнения.

«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», — говорится в описании к видеозаписи.

Ранее Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение во время встречи, попросив передать поздравления с днем ​​рождения его жене Пэн Лиюань.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена прошла во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. Переговоры продолжались около двух часов, обе стороны оценили встречу позитивно.

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      Варвара Кошечкина
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