Реакция Блинкена на заявление Байдена привлекла внимание журналистов

Sky News Australia: Блинкена ошеломил Байден, назвавший диктатором Си Цзиньпина

Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на заявление американского лидера Джо Байдена на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином привлекла внимание журналистов телеканала Sky News Australia.

На брифинге после переговоров Байдена спросили, продолжит ли он называть своего коллегу диктатором, на что глава Белого дома ответил, что не изменил своего мнения.

«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», — говорится в описании к видеозаписи.

Ранее Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение во время встречи, попросив передать поздравления с днем ​​рождения его жене Пэн Лиюань.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена прошла во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. Переговоры продолжались около двух часов, обе стороны оценили встречу позитивно.