Наркотики, искусственный интеллект и отмена санкций. Чем закончились переговоры Си Цзиньпина и Байдена на саммите АТЭС?

В Сан-Франциско завершились переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена

В Сан-Франциско завершились переговоры председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Встреча двух лидеров длилась четыре часа: за это время политики обсудили отношения двух стран, договорились о сотрудничестве и прогулялись по саду. Однако никаких совместных заявлений по итогам переговоров в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) они не сделали. Что обсуждали и о чем договорились Байден и Си Цзиньпин — в материале «Ленты.ру».

Когда началась встреча

Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина начались около 10 часов вечера 15 ноября по московскому времени, то есть в 11 утра по Сан-Франциско. Встреча состоялась не на полях саммита АТЭС, а в поместье Филоли в округе Сан-Матео. Это музей-усадьба с живописными садами, расположена в 40 километрах от Сан-Франциско. Поместье находится в государственной собственности и является достопримечательностью Калифорнии.

После того как главы США и Китая пожали друг другу руки, их переговоры длились несколько часов. Ожидалось, что политики обсудят войну в Израиле, специальную военную операцию на Украине, а также развитие искусственного интеллекта, отношения двух стран и изменение климата.

Отношения Китая и США

Особое место в переговорах было уделено двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона. В ходе встречи Байден подчеркнул, что соперничество между двумя странами не должно обернуться открытым конфликтом.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что отворачиваться от сотрудничества США и КНР нельзя.

Для таких больших стран, как Китай и Соединенные Штаты, поворачиваться друг к другу спиной не вариант Си Цзиньпин председатель КНР

Китайский лидер также назвал нереалистичными попытки одной страны переделать другую, и добавил, что конфронтация между Пекином и Вашингтоном повлечет негативные последствия для обеих сторон. «Я по-прежнему считаю, что соперничество между странами не должно стать главным трендом, так как оно не поможет решить проблемы, стоящие перед Китаем и США», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По окончании переговоров Байден в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) написал о достижении «реального прогресса» на встрече с Си Цзиньпином. Прошедшие переговоры он назвал одним из самых конструктивных и продуктивных контактов между США и КНР.

По итогам встречи лидеры двух стран договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне, который был прерван в 2022 году. Важность таких контактов доказал инцидент с китайским воздушным шаром над США, отметил телеканал CNN.

При этом Байден, давая пресс-конференцию после переговоров, заявил, что предостерег Китай от вмешательства в американские выборы, которые пройдут в 2024 году.

Отмена санкций

Среди прочего во время встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена китайский лидер выразил надежду на отмену односторонних санкций США. Он подчеркнул, что внешние силы не смогут помешать развитию КНР, а отмена рестрикций позволит создать честную конкуренцию для китайских и американских компаний на рынке США.

Кроме того, Си Цзиньпин на полях форума АТЭС отметил, что Китай готов быть «партнером и другом» США в экономике. Как утверждает информагентство Reuters, Пекин стремится «успокоить мировой бизнес» и противостоять попыткам китайских компаний привлечь инвестиции из-за рубежа.

Наркотики

Одним из главных итогов переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена стало согласие китайского лидера помочь Вашингтону в борьбе с наркотиком фентанилом, волна потребления которого захлестнула США и спровоцировала в стране мощный наркокризис. КНР согласилась преследовать компании, которые производят вещества-прекурсоры фентанила. Этот синтетический опиоид производят в подпольных лабораториях на территории Мексики, Индии и Китая, однако именно КНР Штаты считают главным источником опасного наркотика.

Дело в том, что это вещество считается в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфия, но стоит дешевле натуральных опиоидов. Имея похожий на героин эффект, фентанил гораздо быстрее приводит к летальному исходу при длительном применении, а также к всплеску смертности от передозировки. По количеству смертей в США наркотик уже обогнал ДТП, а в 2022 году каждые семь минут один американец уходил из жизни именно из-за фентанила.

80 000 человек лишились жизни в США в 2021 году из-за употребления опиоидов, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний

В то же время это вещество легально используется как обезболивающее, главным образом в медицине катастроф, полевой медицине и парамедицине.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Что еще обсудили Си Цзиньпин и Джо Байден

Кроме того, на встрече лидеры договорись создать экспертную группу, которая будет заниматься исследованием опасностей искусственного интеллекта. Также Байден выразил свою поддержку Украине.

Во время переговоров Си Цзиньпин и Байден прогулялись по саду, во время променада президент США показал своему китайскому коллеге его фото в Сан-Франциско 38 лет назад. «Знаете этого молодого человека?» — поинтересовался Байден, показывая фото Си Цзиньпина в молодости на фоне моста Золотые Ворота.

Именно в 1985 году глава КНР впервые побывал в Штатах, этот визит сформировал его представление о стране, сообщил позднее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.