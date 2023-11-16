Си Цзиньпин на форуме АТЭС заявил о готовности КНР быть «партнером и другом» США

Си Цзиньпин: Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что Китай готов быть «партнером и другом» США, потому что Пекин стремится «успокоить мировой бизнес» и противостоять попыткам китайских компаний привлечь инвестиции из-за рубежа. Об этом сообщает информагентство Reuters.

У Китая и США есть множество возможностей для двустороннего сотрудничества, отметил Си Цзиньпин. Это произошло после того, как китайский лидер встретился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним отношения двух стран. Reuters отмечает, что переговоры были направлены на стабилизацию ситуации между крупнейшими экономиками мира.

В ходе этой встречи лидеры двух государств также договорились, что Пекин поможет Вашингтону в борьбе с китайскими синтетическими наркотиками, волна которых захлестнула Соединенные Штаты и спровоцировала наркотический кризис. Си Цзиньпин также выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем.

Тем не менее спустя три часа после продуктивных переговоров Джо Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором. В МИД Китая оценили это заявление как «ошибочное и безответственное», добавив также, что Пекин выступает против политических манипуляций.