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13:09, 16 ноября 2023Экономика

Си Цзиньпин на форуме АТЭС заявил о готовности КНР быть «партнером и другом» США

Си Цзиньпин: Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что Китай готов быть «партнером и другом» США, потому что Пекин стремится «успокоить мировой бизнес» и противостоять попыткам китайских компаний привлечь инвестиции из-за рубежа. Об этом сообщает информагентство Reuters.

У Китая и США есть множество возможностей для двустороннего сотрудничества, отметил Си Цзиньпин. Это произошло после того, как китайский лидер встретился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним отношения двух стран. Reuters отмечает, что переговоры были направлены на стабилизацию ситуации между крупнейшими экономиками мира.

В ходе этой встречи лидеры двух государств также договорились, что Пекин поможет Вашингтону в борьбе с китайскими синтетическими наркотиками, волна которых захлестнула Соединенные Штаты и спровоцировала наркотический кризис. Си Цзиньпин также выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем.

Тем не менее спустя три часа после продуктивных переговоров Джо Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором. В МИД Китая оценили это заявление как «ошибочное и безответственное», добавив также, что Пекин выступает против политических манипуляций.

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