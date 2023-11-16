Репродуктолог жестко ответил на предложение наказывать за склонение к аборту

Врач Коган: обязанность гинеколога — сделать аборт, а не отговаривать пациенток

Формат работы врача-гинеколога не предусматривает какого либо общения с пациентками на тему аборта, заявил директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештатный репродуктолог Санкт-Петербурга Игорь Коган. Фрагмент его выступления на V Общероссийской научно-практической конференции акушеров-гинекологов «Оттовские чтения» приводит «Медвестник».

Ранее в Калининградской области захотели ввести административную ответственность за склонение к аборту. Согласно тексту опубликованного законопроекта, субъектом правонарушения будет считаться врач, а также иные лица, которым в соответствии с законом могут быть переданы сведения о состоянии здоровья беременной женщины.

«Задача акушера-гинеколога — как бы это ни звучало жестко — выполнить аборт максимально безопасно для жизни и здоровья женщины», — заявил Коган. Безопасное производство аборта является профессиональным навыком гинеколога, продолжил он. При этом «разговоры, отговаривания и уговаривания» не входят в сферу деятельности специалистов этого профиля, продолжил он. «У нас профстандарт акушера-гинеколога, а не психолога и не психотерапевта», — отметил врач.

Коган раскритиковал подход, согласно которому решение специалиста не проводить аборт должно поощряться. «Сегодня гинеколог отказывается от выполнения аборта, завтра другой врач не даст наркоз кому-то по каким-то своим соображениям, а послезавтра хирург не начнет операцию, потому что боится ошибки и не хочет рисковать. Это все тупиковый путь», — заключил он.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила ввести в Уголовный кодекс России статью за склонение к аборту. По ее мнению, административной ответственности в случае склонения к прерыванию беременности будет недостаточно.

