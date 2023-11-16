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13:34, 16 ноября 2023Путешествия

Рейс из Москвы в Пермь задержали из-за сообщения о минировании

Рейсы из Москвы в Пермь и Самарканд задержали из-за сообщения о минировании

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рейс из московского аэропорта Внуково в Пермь задержали из-за сообщения о минировании самолета. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, вылет пассажирского лайнера был отложен на несколько часов. Помимо этого, был задержан самолет до узбекского города Самарканд.

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Пассажиры обоих рейсов прошли повторный досмотр. Работники столичной авиагавани также перепроверили их багаж. Уточняется, что взрывчатку не нашли.

Ранее пассажир американской авиакомпании Frontier Airlines во время полета получил по AirDrop анонимное сообщение о бомбе на борту. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Балтимора в Атланту, США.

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      Фариза Бацазова
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