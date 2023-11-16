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18:38, 16 ноября 2023Спорт

Российская фигуристка упала вниз головой на Гран-при и была госпитализирована

Фигуристку Медведеву госпитализировали после падения вниз головой на Гран-при

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Варвара Медведева упала вниз головой во время исполнения программы на этапе Гран-при в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Лапидарность».

Спортсменка катается на юниорском уровне в паре с Павлом Астаховым. Во время проката произвольной программы она упала с поддержки, однако продолжила выступление. Отмечается, что фигуристка получила рассечение головы. По окончании турнира ее госпитализировали для обследования.

По словам тренера пары Филиппа Тарасова, спортсменка в порядке, медики не стали накладывать ей швы. По итогам соревнований Медведева и Астахов заняли пятое место.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.

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      Андрей Стрельцов
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