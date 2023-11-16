Российский «Адмирал Григорович» вернулся в состав Средиземноморской эскадры

ТАСС: фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в состав Средиземноморской эскадры

Российский фрегат «Адмирал Григорович» проекта 11356 вернулся в состав Средиземноморской эскадры. Об этом со ссылкой на близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России источник сообщает ТАСС.

«Фрегат выполнил переход с Балтики в Средиземное море и в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России приступил к решению задач по предназначению», — сказал собеседник.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило о переходе фрегата с Балтики в Средиземное море.

В мае ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» прибыл в Балтийск для проведения планового ремонта. Ремонт корабля проводился на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь».