Российский игрок клуба НХЛ удалил аккаунт в соцсети из-за критики фанатов

Нападающий «Тампы» Сергачев удалил аккаунт в соцсети из-за критики фанатов

Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев удалил аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает источник, это произошло из-за массовых оскорблений в адрес игрока со стороны болельщиков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Фанаты критиковали форварда в соцсетях за низкую результативность в текущем сезоне.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Сергачев провел 16 матчей, отметившись восемью результативными передачами. У россиянина худший показатель полезности в команде — «-14».

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.