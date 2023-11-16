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16:07, 16 ноября 2023Спорт

Российский игрок клуба НХЛ удалил аккаунт в соцсети из-за критики фанатов

Нападающий «Тампы» Сергачев удалил аккаунт в соцсети из-за критики фанатов

Фото: Douglas R. Clifford / Globallookpress.com

Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев удалил аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает источник, это произошло из-за массовых оскорблений в адрес игрока со стороны болельщиков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Фанаты критиковали форварда в соцсетях за низкую результативность в текущем сезоне.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Сергачев провел 16 матчей, отметившись восемью результативными передачами. У россиянина худший показатель полезности в команде — «-14».

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

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      Дарья Коршунова
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