RuVDS: российский спутник размером со спичечный коробок изучит кибербезопасность

Российский спутник-сервер размером чуть больше спичечного коробка изучит кибербезопасность космических аппаратов. Об этом ТАСС сообщили в компании RuVDS.

«Хостинг-провайдер RuVDS проведет исследование кибербезопасности космических аппаратов. Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году», — сообщили в RuVDS.

В компании добавили, что «исследованию подвергнется как наземная инфраструктура, обеспечивающая связь с аппаратом, так и сам спутник».

«Срок службы аппарата составляет около года, и мы намерены максимально использовать его ресурс. Наш спутник провел уже более 100 дней на орбите, передал более 120 тысяч пакетов информации и установил уже три рекорда», — сказал генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Спутник-сервер RuVDS, по своим размерам сопоставимый со спичечным коробком, был запущен на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей в июне.