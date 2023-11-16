Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 16 ноября 2023Наука и техника

Российский спутник размером со спичечный коробок изучит кибербезопасность

RuVDS: российский спутник размером со спичечный коробок изучит кибербезопасность

Фото: Unsplash

Российский спутник-сервер размером чуть больше спичечного коробка изучит кибербезопасность космических аппаратов. Об этом ТАСС сообщили в компании RuVDS.

«Хостинг-провайдер RuVDS проведет исследование кибербезопасности космических аппаратов. Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году», — сообщили в RuVDS.

В компании добавили, что «исследованию подвергнется как наземная инфраструктура, обеспечивающая связь с аппаратом, так и сам спутник».

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022

«Срок службы аппарата составляет около года, и мы намерены максимально использовать его ресурс. Наш спутник провел уже более 100 дней на орбите, передал более 120 тысяч пакетов информации и установил уже три рекорда», — сказал генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Спутник-сервер RuVDS, по своим размерам сопоставимый со спичечным коробком, был запущен на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей в июне.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия закрывает часть границы с Россией. Почему это происходит и когда будет невозможно попасть в страну

      На месте крушения бизнес-джета Пригожина появился мемориал «русскому богатырю»

      SpaceX получила разрешение на второй запуск Starship

      Реакция Блинкена на заявление Байдена привлекла внимание журналистов

      В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

      Биржевые цены на бензин резко снизились

      ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

      Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

      Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

      Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости