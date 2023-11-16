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08:33, 16 ноября 2023Забота о себе

Сексолог раскрыла правила ведения эротической переписки

Фото: Bruno Gomiero / Unsplash

Эксперт по сексу Джейми Белл раскрыла четыре главных правила ведения эротической переписки. Ее советы приводит Daily Star.

По мнению Белл, секстинг — пересылка сообщений эротического содержания — нравится как молодым парам, так и тем, кто уже много лет вместе. При этом независимо от статуса отношений сексолог рекомендовала всегда начинать пикантную переписку осторожно, чтобы понять, готов ли второй человек к такой форме общения. «Напишите что-нибудь кокетливое. Например: "Я много думал(а) о прошлой ночи" или "Что на тебе надето?" Посмотрите, что вам ответят», — предложила Белл.

Также эксперт призвала партнеров проявить фантазию, создать интригу или подробно описать ожидания от предстоящей встречи. «Таким образом вы усилите волнение и предвкушение перед свиданием», — объяснила она, добавив, что в переписке важно называть партнера по имени, вспоминать пережитые вместе моменты и впечатления. Это, по мнению Белл, укрепит связь между партнерами и поможет сблизиться.

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Последнее правило, о котором рассказала сексолог, касается личных границ и безопасности. Она призвала уважать желания партнера и не отправлять без разрешения контент интимного характера. Также, по словам Белл, важно убедиться, что устройства, с которых ведется переписка, защищены от взломов и хищений данных. Помимо этого, важно заранее обговорить, что посторонние люди не должны знать о содержании отправленных и полученных сообщений, подытожила эксперт.

Ранее психолог Мишель Лено подсказала, как правильно предложить партнеру попробовать что-то новое в постели. По ее мнению, многим проще написать об эротическом желании в сообщении, чем сказать об этом при личной встрече.

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      Екатерина Улитина
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