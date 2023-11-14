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05:00, 14 ноября 2023Забота о себе

Назван способ правильно предложить эксперименты в постели

Фото: Unsplash

Чтобы партнер не стал сомневаться в себе, разговор об эротических экспериментах нужно начинать ненавязчиво и мягко, уверена психолог Мишель Лено. Как правильно предложить что-то новое в спальне, она рассказала The Insider.

Самое главное при разговоре на пикантные темы, говорит Лено, избегать упреков и претензий, так как это может обидеть партнера и внушить комплексы. Она отметила, что многим проще отправить личное сообщение, чем высказать сексуальное желание вслух. Психолог посоветовала таким людям найти подходящую статью сексолога в интернете и отправить на нее ссылку. «Вам даже не придется ничего спрашивать и говорить, предложение будет интуитивно понятно», — сказала Лено.

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Еще один способ рассказать партнеру о сексуальной фантазии, продолжила психолог, — это указать на понравившуюся эротическую сцену и предложить ее повторить. Психолог полагает, что иногда наилучшим образом срабатывает вариант, когда идея предлагается непосредственно в процессе близости. По ее словам, такие импровизации чаще нравятся женщинам. «Если партнер или партнерша отказывается, не надо настаивать или уговаривать. Все вопросы лучше задать позже», — посоветовала Лено.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который случайно нашел вибратор жены и приревновал. Юзвяк посоветовал не упрекать женщину в покупке секс-игрушки, но дать ей понять, что о ее приобретении стало известно.

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      Екатерина Улитина
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