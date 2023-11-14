Назван способ правильно предложить эксперименты в постели

Чтобы партнер не стал сомневаться в себе, разговор об эротических экспериментах нужно начинать ненавязчиво и мягко, уверена психолог Мишель Лено. Как правильно предложить что-то новое в спальне, она рассказала The Insider.

Самое главное при разговоре на пикантные темы, говорит Лено, избегать упреков и претензий, так как это может обидеть партнера и внушить комплексы. Она отметила, что многим проще отправить личное сообщение, чем высказать сексуальное желание вслух. Психолог посоветовала таким людям найти подходящую статью сексолога в интернете и отправить на нее ссылку. «Вам даже не придется ничего спрашивать и говорить, предложение будет интуитивно понятно», — сказала Лено.

Еще один способ рассказать партнеру о сексуальной фантазии, продолжила психолог, — это указать на понравившуюся эротическую сцену и предложить ее повторить. Психолог полагает, что иногда наилучшим образом срабатывает вариант, когда идея предлагается непосредственно в процессе близости. По ее словам, такие импровизации чаще нравятся женщинам. «Если партнер или партнерша отказывается, не надо настаивать или уговаривать. Все вопросы лучше задать позже», — посоветовала Лено.

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