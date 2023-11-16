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16:18, 16 ноября 2023Путешествия

Стали известны новые подробности о брошенной сыном в Мексике 73-летней россиянке

Брошенная сыном в Мексике россиянка поселится на съемной квартире в Воронеже

Фото: Консульство России в Мексике

Пожилая россиянка Валентина Котова, которую перебравшиеся в США сын и его супруга бросили в Мексике, выехала в Воронеж. Новые подробности о судьбе женщины стали известны РИА Новости.

Представитель областного правительства сообщил, что 73-летняя пенсионерка прибудет в российский город в пятницу, 17 ноября, и поселится на съемной квартире.

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«Валентина Котова сейчас находится в пути из Москвы в столицу Черноземья, — рассказал источник в региональном кабмине. — Она добирается на поезде, и уже завтра должна быть в городе».

По его словам, там ее встретят сотрудники областного министерства социальной защиты. Они отвезут женщину на съемную квартиру.

Отмечается, что Котова выразила желание проживать именно в Воронежской области, «исходя из климатических и экономических особенностей региона».

«Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте», — подчеркнул представитель областного правительства.

Ранее в ноябре сообщалось, что пенсионерку Валентину Котову бросили в Мексике сын и его жена-украинка, которые эмигрировали в США. Женщина, которая передвигается на инвалидной коляске, оказалась одна в незнакомой стране без денег. Консульство России в латиноамериканском государстве помогло Котовой вернуться на родину.

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      Фариза Бацазова
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