Стали известны новые подробности о брошенной сыном в Мексике 73-летней россиянке

Брошенная сыном в Мексике россиянка поселится на съемной квартире в Воронеже

Пожилая россиянка Валентина Котова, которую перебравшиеся в США сын и его супруга бросили в Мексике, выехала в Воронеж. Новые подробности о судьбе женщины стали известны РИА Новости.

Представитель областного правительства сообщил, что 73-летняя пенсионерка прибудет в российский город в пятницу, 17 ноября, и поселится на съемной квартире.

«Валентина Котова сейчас находится в пути из Москвы в столицу Черноземья, — рассказал источник в региональном кабмине. — Она добирается на поезде, и уже завтра должна быть в городе».

По его словам, там ее встретят сотрудники областного министерства социальной защиты. Они отвезут женщину на съемную квартиру.

Отмечается, что Котова выразила желание проживать именно в Воронежской области, «исходя из климатических и экономических особенностей региона».

«Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте», — подчеркнул представитель областного правительства.

Ранее в ноябре сообщалось, что пенсионерку Валентину Котову бросили в Мексике сын и его жена-украинка, которые эмигрировали в США. Женщина, которая передвигается на инвалидной коляске, оказалась одна в незнакомой стране без денег. Консульство России в латиноамериканском государстве помогло Котовой вернуться на родину.