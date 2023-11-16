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10:27, 16 ноября 2023Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам способы выглядеть модно осенью

Фото: Unsplash

Стилистка Мария Абабкова раскрыла россиянкам способы выглядеть модно осенью. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь эксперт посоветовала подбирать предметы гардероба в глубоких, насыщенных и затемненных оттенках, поскольку они могут сочетаться между собой. При этой свой образ она призвала дополнять вязаными шапками и шарфами. «Отлично подходят кожаные береты, популярны всякие истории с сумками, которые уже больше по размеру и темнее», — уточнила она.

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Кроме того, Абабкова подчеркнула, что важно придерживаться выбранного стилевого направления в одежде. «Аксессуары будут зависеть от того стиля, в котором вы хотите одеть себя. Если это какой-то кэжуал, то там будут трикотажные вязаные шапки бини, уютные теплые большие шарфы, большая удобная сумка. Если это более женственный стиль, здесь могут быть и береты, вязаные аккуратные косынки, палантины, шарфы. Если это более модный фэшн-стиль, то это может быть какая-то балаклава и очки», — заключила специалистка.

Ранее в ноябре российский дизайнер перечислил вечно модные зимние вещи. В первую очередь специалист назвал пальто прямого кроя бежевого, горчичного, светло-розового или темно-синего оттенков.

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      Екатерина Ештокина
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