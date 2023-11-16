Стало известно о намеках США прекратить помощь Украине

«Украинская правда»: спецпредставитель США намекала Киеву на прекращение помощи

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер в ходе своего визита в Киев в октябре «подводила» представителей Киева к идее о существовании в условиях прекращения поддержки Вашингтона. Об этом написало издание «Украинская правда», сославшись на свои источники.

Близкий к ситуации источник отметил, что Притцкер намекала украинским властям, что американской помощи нет. Она также предложила им план действий на следующий год, чтобы экономика страны выстояла в текущих условиях. «И это так всех нормально напрягло», — подчеркнул информатор.

Авторы публикации предположили, что Притцкер неслучайно узнавала планы Киева по восстановлению экономики на следующий год, поскольку в ноябре 2024-го состоятся выборы президента США. Смена лидера страны может привести к сокращению или прекращению поддержки, отметили журналисты.

Ранее в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю. Законопроект, уже принятый в Палате представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов.

