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17:02, 16 ноября 2023Силовые структуры

Фигуранта дела о покушении на российского журналиста отправили в психбольницу

Суд отправил на лечение фигуранта дела о покушении на журналиста Соловьева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд в Москве назначил принудительное лечение москвичу Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимого отправят в психбольницу. Решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры о применении к нему мер медицинского характера.

В ходе следствия эксперты установили, что у Стрижакова имеется психическое заболевание, он совершил преступление в невменяемом состоянии. Сам он заявил следователям, что является инвалидом второй группы, один воспитывает дочь. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за соучастие в расправе и нападениях на почве национализма, а также за сбыт наркотиков. Стрижакова за эти преступления не судили, а лечили.

Его адвокат объяснил, что он лишь сдал комнату другим фигурантам дела, которые готовили убийство журналиста. Они там хранили сумки с оружием и боеприпасами, а Стрижаков не знал об этом, отметил защитник.

Стрижаков не признал своей вины. Ему вменялась подготовка убийства, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, участие в террористической организации. Всего по делу проходят восемь фигурантов из числа неонацистов. Следователи установили, что они действовали по поручению Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

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      Любовь Ширижик
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