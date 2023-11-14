Обвиняемого в покушении на российского журналиста отправят на лечение

Фигуранта дела о подготовке убийства журналиста Соловьева отправят на лечение

Жителя Москвы Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, отправят на принудительное лечение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Генпрокуратура направила во 2-й Западный окружной военный суд, который рассматривает уголовное дело москвича, ходатайство о применении к нему мер медицинского характера. В ходе следствия эксперты установили, что у него имеется психическое заболевание, он совершил преступление в невменяемом состоянии.

Стрижаков заявил, что он инвалид второй группы, один воспитывает дочь. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за соучастие в расправе и нападениях на почве национализма, а также за сбыт наркотиков. Стрижакова за эти преступления не судили, а лечили.

Его адвокат объяснил, что он лишь сдал комнату другим фигурантам дела, которые готовили убийство журналиста. Они там хранили сумки с оружием и боеприпасами, а Стрижаков не знал об этом, отметил защитник.

Обвиняемый не признает своей вины. Ему вменяется подготовка убийства, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, участие в террористической организации.

Всего по делу проходят восемь фигурантов из числа неонацистов. Следователи установили, что они действовали по поручению Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на одного из известных российских тележурналистов. В свою очередь, Соловьев связал преступление с украинским лидером Владимиром Зеленским.