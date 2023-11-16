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23:12, 16 ноября 2023Мир

Армия Израиля обнаружила подземный туннель в больнице Газы

ЦАХАЛ заявил об обнаружении туннеля и заминированной машины в больнице «Аш-Шифа»

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль с оружием в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что солдаты подразделения «Шальдаг», 7-й бригады и других специальных подразделений ЦАХАЛ ведут работу в больнице «Шифа». На территории больницы они обнаружили тоннельную инфраструктуру ХАМАС, а также заминированный автомобиль, подготовленный для атаки 7 октября с большим количеством оружия и боеприпасов внутри.

Ранее ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа». Также израильская сторона заявила об обнаружении оружия и различного оборудования ХАМАС. Однако ХАМАС опровергло заявления ЦАХАЛ о найденном в больнице оружии.

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      Марина Совина
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