Армия Израиля обнаружила подземный туннель в больнице Газы

ЦАХАЛ заявил об обнаружении туннеля и заминированной машины в больнице «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль с оружием в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что солдаты подразделения «Шальдаг», 7-й бригады и других специальных подразделений ЦАХАЛ ведут работу в больнице «Шифа». На территории больницы они обнаружили тоннельную инфраструктуру ХАМАС, а также заминированный автомобиль, подготовленный для атаки 7 октября с большим количеством оружия и боеприпасов внутри.

Ранее ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа». Также израильская сторона заявила об обнаружении оружия и различного оборудования ХАМАС. Однако ХАМАС опровергло заявления ЦАХАЛ о найденном в больнице оружии.