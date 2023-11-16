ЦАХАЛ передал видео с нательной камеры боевика ХАМАС

ЦАХАЛ показал кадры туннелей в секторе Газа с нательной камеры боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала CNN видео с нательной камеры боевика ХАМАС во время нападения 7 октября. Это видео стало первым случаем, когда израильские военные публично обнародовали кадры туннелей в секторе Газа, которые использовались в день нападения 7 октября.

В подземном ролике показана большая комната, служащая переходом к ряду более узких туннелей. Вдоль шахт проходят провода, хотя видимого верхнего освещения нет. Вместо этого единственное яркое пятно исходит от фонарика. Некоторые припасы лежат на полу вместе с несколькими синими бочками.

В какой-то момент люди под землей направляют фонарик на глубокий темный коридор. Бетонные стены одного из проходов расписаны красной аэрозольной краской. На одной из них на арабском написано: «То, что скрыто, гораздо хуже».

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что уничтожила несколько тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Бейт-Ханун. «Израильские военные обнаружили несколько тоннелей внутри жилого дома в жилом районе в Бейт-Хануне. Бойцы отряда "Яхалом" во взаимодействии с резервистами и бойцами отряда "Окец" разрушили тоннели», — говорится в сообщении.

