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14:48, 7 ноября 2023Мир

Израиль заявил об уничтожении нескольких тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ: израильские военные уничтожили несколько тоннелей ХАМАС в Бейт-Ханун
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уничтожила несколько тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Бейт-Ханун. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильской армии.

«Израильские военные обнаружили несколько туннелей внутри жилого дома в жилом районе в районе Бейт-Хануна. Бойцы отряда "Яхалом" во взаимодействии с резервистами и бойцами отряда "Окец" разрушили тоннели», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ заявил об уничтожении ракетных установок ХАМАС. Отмечается, что всего уничтожено более 50 ракет, но при этом не известно, в какой именно мечети располагались установки.

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      Дарья Балацкая
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