ЦАХАЛ уничтожил ракетный комплекса ХАМАС в мечети сектора Газа

Израиль заявил об уничтожении ракетного комплекса ХАМАС в мечети сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ракетных установок палестинского движения ХАМАС, расположенных в мечети. Об этом сообщается в армейском Telegram-канале.

Согласно сообщению, всего уничтожено более 50 ракет. При этом не уточняется, о какой именно мечети идет речь. На опубликованных видео показано почти полностью разрушенное здание. Также на кадрах видны пусковые установки для ракет и электропроводка к ним.

ЦАХАЛ утверждает, что эти установки были нацелены на «Ашкелон или другие центральные города Израиля».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля продвинулась примерно на четыре мили вглубь сектора Газа с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город фактически отрезан военными Израиля от остальной части сектора. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковый снимок американской компании Planet Labs.