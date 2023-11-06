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22:09, 6 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ уничтожил ракетный комплекса ХАМАС в мечети сектора Газа

Израиль заявил об уничтожении ракетного комплекса ХАМАС в мечети сектора Газа

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ракетных установок палестинского движения ХАМАС, расположенных в мечети. Об этом сообщается в армейском Telegram-канале.

Согласно сообщению, всего уничтожено более 50 ракет. При этом не уточняется, о какой именно мечети идет речь. На опубликованных видео показано почти полностью разрушенное здание. Также на кадрах видны пусковые установки для ракет и электропроводка к ним.

ЦАХАЛ утверждает, что эти установки были нацелены на «Ашкелон или другие центральные города Израиля».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля продвинулась примерно на четыре мили вглубь сектора Газа с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город фактически отрезан военными Израиля от остальной части сектора. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковый снимок американской компании Planet Labs.

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      Екатерина Подвигина
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