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06:29, 5 ноября 2023Мир

Армия Израиля отрезала Газу с юга и продвинулась вглубь анклава

WP: армия Израиля отрезала Газу с юга и продвинулась на 4 мили вглубь анклава

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулась примерно на четыре мили вглубь сектора Газа с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город фактически отрезан военными Израиля от остальной части сектора. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковый снимок американской компании Planet Labs.

Согласно опубликованному снимку, израильские танки и бронетехника, как предполагается, достигли района около лагеря беженцев Аль-Шати.

В то же время, как показано на снимке, войска ЦАХАЛ, двигавшиеся с востока южнее Газы, также продвинулись на расстояние около четырех миль вглубь анклава, фактически отрезав город с юга.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница Израиля хорошо подготовлена как к обороне, так и к нападению.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ планирует разделить протянувшуюся вдоль моря полосу сектора Газа на две части. С начала наземной операции ЦАХАЛА, израильские военные продвинулись вперед по трем направлениям.

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