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01:11, 5 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил о готовности к обороне и нападению на севере Израиля

ЦАХАЛ: северная граница Израиля хорошо подготовлена к обороне и нападению

Фото: Amir Cohen / Reuters

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница страны хорошо подготовлена как к обороне, так и к нападению. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, армия готова нанести точные удары по источникам обстрела со стороны «Хезболлы». «Мы продолжим реагировать и нанесем немедленный удар. Мы хорошо подготовлены на севере, как в нападении, так и в обороне», — подчеркнул он.

Хагари добавил, что Израиль не позволит движению «Хезболла» воспользоваться «преимуществами использования населения Южного Ливана в качестве живого щита».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе освобождения российских граждан, находящихся в плену у палестинских боевиков ХАМАС. Представитель главы государства уточнил, что ситуация осложняется тем, что не все стороны согласовали позиции.

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      Марина Совина
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