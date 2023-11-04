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06:59, 4 ноября 2023Мир

В США заявили о планах Израиля разделить сектор Газа на две части

CNN: Армия обороны Израиля планируют разделить сектор Газа на две части
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует разделить протянувшуюся вдоль моря полосу сектора Газа на две части. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Уточняется, что с начала наземной операции ЦАХАЛА, израильские военные продвинулись вперед по трем направлениям. В частности, войска двигаются от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока возле Бейт-Хануна и от с востока на запад, вдоль юга города Газа. По мнению телеканала, это свидетельствует о явной попытке Израиля разделить сектор Газа на две части.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал CNN, что в Вашингтоне прогнозируют изменение Израилем тактики борьбы с палестинским движением ХАМАС. В частности, ожидается, что Израиль уменьшит масштаб своей воздушной кампании.

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