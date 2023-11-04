В США заявили о планах Израиля разделить сектор Газа на две части

CNN: Армия обороны Израиля планируют разделить сектор Газа на две части

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует разделить протянувшуюся вдоль моря полосу сектора Газа на две части. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Уточняется, что с начала наземной операции ЦАХАЛА, израильские военные продвинулись вперед по трем направлениям. В частности, войска двигаются от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока возле Бейт-Хануна и от с востока на запад, вдоль юга города Газа. По мнению телеканала, это свидетельствует о явной попытке Израиля разделить сектор Газа на две части.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал CNN, что в Вашингтоне прогнозируют изменение Израилем тактики борьбы с палестинским движением ХАМАС. В частности, ожидается, что Израиль уменьшит масштаб своей воздушной кампании.