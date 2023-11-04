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05:53, 4 ноября 2023Интернет и СМИ

Названы прогнозы США о смене тактики борьбы Израиля с ХАМАС

CNN: в США ожидают смены тактики борьбы Израиля с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

В США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику борьбы с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам собеседника телеканала, чиновники ожидают в ближайшие дни нового этапа израильско-палестинского конфликта, в ходе которого Израиль уменьшит масштаб своей воздушной кампании. Должностные лица, по информации телеканала, считают, что израильская армия сосредоточится на наземной операции, в частности, на зачистке сети туннелей, которыми пользуются бойцы ХАМАС.

Ранее бывший сотрудник израильской спецслужбы АМАН полковник Игаль Кармон в интервью газете Corriere della Sera заявил, что власти Израиля получали сообщения о готовящемся нападении палестинской радикальной группировки ХАМАС, однако отказывались в это верить.

До этого стало известно, что у боевиков ХАМАС имелись подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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      Екатерина Подвигина
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