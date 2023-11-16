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18:47, 16 ноября 2023Бывший СССР

Украинского воспитанника лицея приговорили к тюрьме за раскрытие данных о ВСУ

Воспитанника лицея на Украине приговорили к тюрьме за раскрытие данных о ВСУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ученика лицея приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он передавал информацию о местах дислокации войск Украины. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает издание «Вести» со ссылкой на решение Обуховского районного суда Киевской области.

Лицеиста приговорили к тюремному сроку после того, как выяснилось, что он взаимодействовал с представителем ФСБ России. В службу безопасности несовершеннолетний передавал сведения о том, где находятся бойцы ВСУ. Помимо этого, в период с 9 по 13 марта 2023 года он снимал и отправлял «сотруднику ФСБ фото и видео военных объектов в Киевской области». В ходе заседания лицеист частично признался в содеянном.

В октябре также стало известно, что на Украине приговорили к пожизненному сроку 22-летнюю девушку из Кировоградской области якобы за связи с Россией. По данным следствия, она собирала и передавала представителям России информацию об объектах военной и критической инфраструктуры на территории Кировоградской и Полтавской областей.

На территории Украины введена ответственность за распространение информации о перемещении и размещении военных. В то же время в октябре появилась информация о том, что СБУ завела дело на митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Его обвинили в разжигании религиозной вражды.

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      Варвара Кошечкина
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