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19:43, 16 ноября 2023Силовые структуры

Приславших россиянину гроб со свиной головой от наркокартеля взяли под стражу

Суд арестовал приславших уральцу гроб со свиной головой от наркокартеля

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Первоуральске суд арестовал двоих мужчин, которые прислали местному жителю гроб с отрезанной головой свиньи от наркокартеля. Об этом сообщает E1.ru/

По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу жителям Екатеринбурга Андрею Агалакову и Никите Нилогову до 10 января 2024 года по статье 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство»).

Пострадавшего и его семью силовики взяли под госзащиту. Он стал получать угрозы от наркокартеля после истории, произошедшей в октябре. Мужчина сдавал посуточно свою квартиру в Первоуральске и там нашел пакет с 582 граммами метадона, который сдал полиции. От него наркокартель требовал компенсировать убытки.

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      Любовь Ширижик
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