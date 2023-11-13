Российскую семью взяли под госзащиту из-за угроз от наркокартеля

В Первоуральске взяли под госзащиту семью, получавшую угрозы от наркокартеля

В Первоуральске взяли под государственную защиту семью, получавшую угрозы от наркокартеля. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель главного управления (ГУ) МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Олега (имя изменено) и его семью уже взяли под государственную защиту — расследование идет полным ходом», — заявил Горелых.

Мужчина стал получать угрозы от одного из наркокартелей Урала после истории, произошедшей в октябре. Мужчина сдавал посуточно свою квартиру на улице Вайнера в Первоуральске. Одним из арендаторов был 24-летний житель Нижней Туры, который в какой-то момент перестал выходить на связь. Тогда Олег решил проверить, в чем дело, и нашел в квартире пакет с 582 граммами метадона. В конце октября квартиру Олега закидали дымовыми шашками, после чего он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах добавил, что потерпевший даже получил посылку с гробом и отрубленной свиной головой.

Силовики возбудили уголовное дело об угрозе расправой и вымогательстве. К расследованию уже подключились оперативники областного уголовного розыска, проводятся активные мероприятия по розыску причастных лиц. Вскоре появился первый задержанный — это молодой житель региона, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.