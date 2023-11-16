Баку не примет участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в США

МИД Азербайджана: Баку не примет участия во встрече с дипломатами Армении в США

Баку не примет участия во встрече глав Министерств иностранных дел (МИД) Армении и Азербайджана, которая должна была состояться в Вашингтоне 20 ноября. Такое решение было принято из-за заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, сообщили на сайте МИД республики.

«Что касается отмены двусторонних встреч и контактов на высоком уровне по инициативе США и заявления о том, что "наши двусторонние отношения не могут быть как раньше", то следует отметить, что отношения не могут быть односторонними. Таким образом, аналогичный подход будет применен в равной степени и со стороны Азербайджана. В таких условиях считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан», — говорится в заявлении ведомства.

Дипломаты утверждают, что 15 ноября в ходе слушаний, прошедших в комитете по иностранным делам Палаты представителей, О'Брайен допустил «односторонние и предвзятые высказывания», которые являются «безосновательными и неприемлемыми».

Баку также утверждает, что «Соединенные Штаты, как внерегиональная страна, своими действиями и заявлениями подрывают усилия стран региона по обеспечению транспортной безопасности». Кроме того в МИД заявили, что Азербайджан подтверждает приоритет формата «3+2» (Азербайджан-Армения-Турция-Россия-Иран) для обеспечения безопасности в регионе.

В рамках обсуждения О'Брайен заявил, что ближайшие несколько недель станут решающими для мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, он также отметил, что США необходимо добиться ухода российского миротворческого контингента из Карабаха.