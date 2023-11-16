В Британии назвали победу Трампа на выборах самой большой опасностью в 2024 году

Economist: победа Трампа на выборах станет самой большой опасностью в 2024 году

Возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США является самой большой опасностью в 2024 году. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Отмечается, что гражданские иски и уголовные дела сыграли политику на руку. При этом демократы давно и масштабно теряют электорат, говорится в статье. «В ближайшие 12 месяцев промах любого из кандидатов может определить исход гонки — и, таким образом, перевернуть мир», — пишет автор.

По данным издания, у Трампа на втором президентском сроке были бы развязаны руки «в стремлении к возмездию, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным сделкам». Автор утверждает, что возможная победа Трампа на выборах «наполняет мировые парламенты и залы заседаний совета директоров отчаянием».

Отмечается, что бывший американский лидер намерен вести войну «с любым институтом, который встанет у него на пути», в том числе с судами и Министерством юстиции США. «Вернув себе власть, он, несомненно, укрепится в своем внутреннем чувстве, что только проигравшие могут позволить связывать себя нормами, обычаями и самопожертвованием, которые составляют ядро нации», — говорится в статье.

Ранее суд в штате Мичиган постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году, несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021-м.

The New York Times также сообщала о росте поддержки Трампа среди избирателей в США. В частности, что он смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

