В ЕС раскрыли число ожидающих эвакуацию из Газы

Представитель ЕС Стано: сотни граждан блока ожидают эвакуацию из сектора Газа

Сотни граждан стран Европейского союза (ЕС) ожидают эвакуацию из сектора Газа. Число ожидающих раскрыл официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

«По информации от государств-членов, сотни граждан ЕС ожидают эвакуации из Газы. Мы уже вывезли несколько сотен», — сказал он.

По его словам, в задачу блока входит координация консульских услуг, что ЕС и делает с начала конфликта. Каждая страна должна сама сообщать о числе своих граждан на эвакуацию, добавил он.

Ранее стали известны возможные сроки эвакуации россиян из сектора Газа. Этот процесс будет завершен в ближайшие 2-3 дня, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.