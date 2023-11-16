Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 16 ноября 2023Мир

В ЕС раскрыли число ожидающих эвакуацию из Газы

Представитель ЕС Стано: сотни граждан блока ожидают эвакуацию из сектора Газа

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Сотни граждан стран Европейского союза (ЕС) ожидают эвакуацию из сектора Газа. Число ожидающих раскрыл официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

«По информации от государств-членов, сотни граждан ЕС ожидают эвакуации из Газы. Мы уже вывезли несколько сотен», — сказал он.

По его словам, в задачу блока входит координация консульских услуг, что ЕС и делает с начала конфликта. Каждая страна должна сама сообщать о числе своих граждан на эвакуацию, добавил он.

Ранее стали известны возможные сроки эвакуации россиян из сектора Газа. Этот процесс будет завершен в ближайшие 2-3 дня, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      «Недостаточно поругали Ленина и Сталина» Помощник Путина рассказал об учебнике истории, который зачитывали Кадырову

      Обвиняемый в симпатиях Трампу сенатор назвал его угрозой демократии в США

      Эстония обвинила Россию в пропуске мигрантов на границе

      В российском СИЗО сокамерники забили арестанта

      Россиян предупредили о требующей срочного обращения к врачу боли в ногах

      Киберпиво от Илона Маска раскритиковали за ужасное качество

      Россиянам перечислили признаки фейкового объявления о продаже квартиры

      Представитель Леонтьева прокомментировал его отъезд в США

      Напавшая на москвичей взбесившаяся обезьяна по кличке Мася попала на видео

      Стали известны новые подробности о брошенной сыном в Мексике 73-летней россиянке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости