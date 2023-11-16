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10:12, 16 ноября 2023Мир

В МИД заявили о риске разрыва отношений с США

МИД РФ: отношения России и США рискуют быть разорванными по вине Вашингтона

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Отношения России и США рискуют быть разорванными по вине Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в Telegram.

«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они [отношения России и США] предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», — указали в дипведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что новый многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым. По его словам, в мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе.

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      Виктория Кондратьева
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