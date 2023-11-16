В ОДКБ сообщили о предложениях Армении

Начштаба ОДКБ Сидоров: Армении делали предложения о стабилизации в 2022 году

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предлагала меры по стабилизации обстановки в регионе Армении в 2022 году. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, пишет РИА Новости.

«После того как делегация Объединенного штаба и секретариата работали в Армении, был доклад министрам иностранных дел, обороны, секретарям Совбеза, был доклад главам государств», — сказал он.

Сидоров уточнил, что на основе выводов и оценок были предложены меры и подготовлены проекты документов. При этом из-за некоторых причин обсуждение идет до текущего времени, добавил начштаба.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ отказалась зафиксировать свою зону ответственности в республике. По его словам, если Ереван будет молча принимать участие в мероприятиях организации, то это станет согласием с тем, что территориальная целостность и суверенитет страны подвергаются сомнению.