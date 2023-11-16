Пипа сообщила об уголовном деле в отношении Арестовича на Украине

Депутат Рады Пипа: в отношении Арестовича на Украине возбуждено уголовное дело

На Украине в отношении бывшего советника офиса президента республики Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возбудили уголовное дело. Об этом депутат Верховной Рады Наталья Пипа сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, информацию об открытом делопроизводстве она получила в Нацполиции Украины. При этом Пипа не уточнила, каким органом и по какой статье дело было возбуждено.

В полиции в свою очередь подтвердили открытие дела в отношении Арестовича, отметив, что оно было возбуждено в соответствии с частью первой статьи 383 Уголовного кодекса республики («Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения») после обращения группы депутатов Рады.

До этого экс-советник офиса украинского лидера обращался в суд с иском против Пипы за разжигание межнациональной розни. Состав преступления он увидел в действиях депутата, которая во Львове вступила в перепалку с уличным музыкантом из Одессы, исполнявшим русскоязычные песни Виктора Цоя.

Ранее о деле в отношении Арестовича на Украине сообщала депутат Верховной Рады Инна Совсун. Парламентарий уточнила, что от полиции она получила ответ о начале досудебного расследования в отношении политика.