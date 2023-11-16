В России рассказали о влиянии СВО на модернизацию Су-35

Директор КнААЗ Пекарш: опыт СВО позволяет быстрее модернизировать Су-35С

Получаемый в ходе проведения специальной военной операции (СВО) опыт позволяет быстрее модернизировать сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35С. О влиянии СВО на совершенствование самолета рассказал ТАСС директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) Александр Пекарш.

«Вопросы, которые прежде решались длительное время, теперь (с началом СВО — прим. «Ленты.ру») решаются очень быстро. (...) Самолет Су-35С в кратчайшие сроки [встал на крыло], и сейчас можно без ложной скромности сказать, что это лучший самолет в своем классе. Это не мое мнение, а тех, кто эксплуатирует этот самолет», — сказал он на Международной выставке-ярмарке «Россия» на ВДНХ.

Пекарш добавил, что такой же путь предстоит пройти истребителю пятого поколения Су-57, который пока находится на начальной стадии эксплуатации. По его словам, главной задачей является наращивание производства самолетов.

В октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С, изготовленных на КнААЗ.

В том же месяце корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt сообщил, что Су-35 превосходит любой летательный аппарат Киева, а его применение вкупе с планирующими бомбами показало высокую эффективность на фронте.