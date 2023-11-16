В России разработают ударный дрон из вторсырья

В КБ «Спектр» рассказали о разработке дрона из вторсырья для 3D-печати на фронте

Конструкторское бюро (КБ) «Спектр» разрабатывает ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, который планируют печатать на 3D-принтере из вторсырья непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор российского КБ Андрей Братеньков.

«В настоящее время ведется сборка аппарата самолетного типа с дальностью полета до 30 километров. В декабре планируется проведение летных испытаний прототипа. Мы создаем планер под 3D-печать: привозите на фронт промышленный принтер размерами один метр на один метр, который умещается в любую легковую машину, и печатаете эти самолеты», — сказал он.

Братеньков отметил, что стоимость технологии решили снизить путем использования вторсырья для 3D-печати. Аппарат можно будет печатать из гранулированного пластика или обломков пластика из вторсырья.

По словам Братенькова, способный нести до 10 килограммов полезной нагрузки дрон будет практически полностью состоять из российских компонентов. Также для аппарата планируют использовать полетный контроллер российской сборки. «Часть компонентов для этого полетного контроллера закуплены в Китае, но основной процессор российского производства. Пропеллеры, винты и все прочее, включая электродвигатель, будет отечественным», — добавил он.

Представитель КБ отметил, что дрон будет отличаться от аналогов низкой стоимостью. По его словам, на рынке мало разведывательных дронов стоимостью менее 1,5 миллиона рублей, а стоимость существующих дронов самолетного типа составляет 4-12 миллиона рублей. Братеньков подчеркнул, что эти аппараты летают в автоматическом режиме, а полетное задание на больших дистанциях сделать непросто. «Необходимо, чтобы борт управлялся постоянно», — сказал Братеньков.

В сентябре стало известно, что КБ «Спектр» создало FPV-беспилотник «Воробей», предназначенный для поражения бронированной техники.