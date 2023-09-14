В России создали беспилотник «Воробей» для поражения бронетехники

КБ «Спектр» создало FPV-беспилотник «Воробей» для поражения бронетехники

Российское конструкторское бюро (КБ) «Спектр» создало FPV-беспилотник «Воробей», предназначенный для поражения бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор КБ Андрей Братеньков.

По его словам, 1,3-килограммовый дрон, оснащенный 0,5-килограммовым кумулятивным боеприпасом, успешно испытан в зоне специальной военной операции (СВО). Руководитель КБ добавил, что беспилотник позволяет пробивать броню толщиной до 200 миллиметров и имеет дальность полета до пяти километров.

Одним из преимуществ дрона Братеньков назвал его низкую стоимость, составляющую около 150 тысяч рублей.

По мнению руководителя, «Воробей» можно рассматривать как мини-«Ланцет». «Дрон отличается небольшими размерами, его длина составляет около 9 дюймов. "Ланцет" пешим ходом на передовую не потащишь, а дронов "Воробей" можно унести на себе штук 10, не особо напрягаясь, и эффективность от этого намного больше», — уточнил специалист.

В августе первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о планах кратного увеличения дронов-камикадзе «Ланцет».