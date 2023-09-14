Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:14, 14 сентября 2023Наука и техника

В России создали беспилотник «Воробей» для поражения бронетехники

КБ «Спектр» создало FPV-беспилотник «Воробей» для поражения бронетехники

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российское конструкторское бюро (КБ) «Спектр» создало FPV-беспилотник «Воробей», предназначенный для поражения бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор КБ Андрей Братеньков.

По его словам, 1,3-килограммовый дрон, оснащенный 0,5-килограммовым кумулятивным боеприпасом, успешно испытан в зоне специальной военной операции (СВО). Руководитель КБ добавил, что беспилотник позволяет пробивать броню толщиной до 200 миллиметров и имеет дальность полета до пяти километров.

Одним из преимуществ дрона Братеньков назвал его низкую стоимость, составляющую около 150 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?
Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?
8 августа 2023
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
8 августа 2023

По мнению руководителя, «Воробей» можно рассматривать как мини-«Ланцет». «Дрон отличается небольшими размерами, его длина составляет около 9 дюймов. "Ланцет" пешим ходом на передовую не потащишь, а дронов "Воробей" можно унести на себе штук 10, не особо напрягаясь, и эффективность от этого намного больше», — уточнил специалист.

В августе первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о планах кратного увеличения дронов-камикадзе «Ланцет».

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Испания озвучила решение о конфискации личных вещей россиян при въезде в страну

    Возбуждено дело после избиения российскими школьниками юноши-инвалида

    Выход Меган Маркл в свет парализовал работу сайта модного бренда

    Жителям европейского города запретят топить дома углем

    Европейский Центробанк неожиданно повысил ставку до рекорда

    Названа настоящая цель США в конфликте на Украине

    В ДНР заявили о желании Польши захватить украинские земли

    Президент Польши выразил надежду на приглашение Украины в НАТО

    В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

    Врач раскрыла способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости